Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé une campagne de démolition des habitations précaires et irrégulières dans plusieurs quartiers de Dakar, selon un communiqué officiel. Ces occupations illégales, qualifiées de « sauvages » par le ministère, constituent des foyers d’insécurité et d’insalubrité, tout en compromettant les projets d’aménagement urbain en cours.

Le communiqué précise que ces installations anarchiques dégradent le cadre de vie des populations et doivent être évacuées pour permettre la réhabilitation de ces espaces. Pour ce faire, le ministère a chargé ses services compétents d’organiser des opérations de déguerpissement, et les autorités administratives locales ont été sommées de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute réoccupation des espaces libérés.

Le général Jean Baptiste Tine, en charge du ministère, a également appelé à une attention particulière envers les mineurs et les personnes en situation d’extrême vulnérabilité. Ces dernières devront être identifiées et orientées vers des organismes compétents pour un accompagnement social approprié.

Le ministre a par ailleurs rappelé que le vagabondage et la mendicité sont des infractions passibles de sanctions pénales. Les autorités judiciaires compétentes appliqueront ces sanctions lorsque cela s’avérera nécessaire, en particulier pour les occupants illégaux qui persistent dans ces pratiques. Le ministère s’engage ainsi à restaurer l’ordre public tout en veillant à offrir des solutions humaines aux plus vulnérables.