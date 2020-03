La nouvelle tant crainte par les Sénégalais est arrivée. Après la confirmation du cas de ce français retenu en observation depuis le 1er mars, les autorités sanitaires sénégalaises ont fini par admettre l’indicible: le Coronavirus est bien arrivé au Sénégal. Et le patient n°0 est un passager du vol régulier de la compagnie Air Sénégal qui a atterri ce samedi 29 février à l’aéroport international de Diass.

Avec cette découverte, au delà du seul système sanitaire, s’il en existe au Sénégal, c’est tout le fonctionnement du pays qui est à revoir. A en croire des confidences obtenues par Kewoulo, «les passagers de ce vol avaient été testés sur place. Et aucun d’eux ne portaient des signes d’infection, sauf un. Ce Français suspecté de porter le virus a été aussitôt isolé et transféré à l’hôpital. Et lorsque les autorités sanitaires ont découvert sa positivité, toutes les personnes qui ont partagé son vol étaient déjà rentrés». Et pour espérer arrêter ce virus, les autorités sénégalaises se sont lancés aux trousses de ces clients d’Air Sénégal. Comme les passagers de ce vol maudit, ce sont désormais toutes les personnes qui ont été en contact avec ces passagers qui sont recherchés par les autorités. Et doivent être mises en quarantaine pendant, au moins, 15 jours pour vérification.

A en croire des virologues consultés par Kewoulo, « une personne atteinte par le virus du Covi 19 peut rester pendant 15 jours sans montrer de signes extérieurs de la maladie. Et, elle peut, donc, ne pas attirer l’attention des médecins sur elle. Ce n’est qu’au bout du quinzième jour que la personne atteinte par le virus commence à manifester des signes. Et cette période coïncide souvent à celle où le porteur, à son tour, commence à infecter son entourage. »

Comme ce Français déclaré positif au Coronavirus, ce sont toutes les personnes en provenance des zones de contamination qui doivent être mises en quarantaine; elles et leur entourage, pour espérer limiter les dégâts. Maladie infectieuse très mortelle, le Covi 19, apparue en Chine, a fini par gagner le monde après avoir fait de nombreux morts dans toute l’Asie, l’Europe et les Usa, désormais. L’Arabie saoudite qui n’a pas encore connue de cas sur son sol a, par mesure de prudence, annulé les petits pèlerinages appelé Oumra. Et pense sérieusement à annuler le grand Hajj de cette année.

Comme elle, des pays modernes avec un très bons systèmes sanitaires ont pris leurs devants, en annulant de nombreuses manifestations sportives, culturelles et même cultuelles en mettant, dans le cas de l’Iran, des personnalités de haut rang en quarantaine. Avec l’apparition de ce premier cas au Sénégal, les autorités sénégalaises ont tout intérêt à faire tout simplement annuler les grandes rencontres religieuses que le Sénégal s’apprête à accueillir dans quelques semaines.