Le Sénégal touché: Tout savoir sur le Coronavirus

Le Sénégal a enregistré son premier cas de coronavirus. Un Français, en observation à l’institut Pasteur, a été testé positif, ce lundi, à ce virus, le Covid-19 (anciennement appelé 2019-nCoV), qui est apparu en Chine, fin décembre 2019. Celui-ci, d’après Santé Magazine, peut aussi bien provoquer un simple rhume qu’une grave infection respiratoire de type pneumonie, à l’origine d’épidémies mortelles comme ce fut le cas avec le Sras ou le Mers et maintenant avec le Covid-19. Ce qu’il faut retenir.



Qu’est-ce qu’un coronavirus ?

Les coronavirus, qui doivent leur nom à la forme de couronne qu’ont les protéines qui les enrobent, font partie d’une vaste famille de virus dont certains infectent différents animaux, d’autres l’homme. Ils sont susceptibles d’être à l’origine d’un large éventail de maladies. Chez l’homme, ces maladies vont du rhume banal à une infection pulmonaire sévère, responsable d’une détresse respiratoire aiguë.



Comment se transmettent les coronavirus émergents ?

Les coronavirus sont d’origine animale : une espèce (« réservoir ») héberge un virus sans être malade et le transmet à une autre espèce, qui le transmet ensuite à l’homme. Dans les cas du SRAS-CoV et du MERS-CoV, l’animal réservoir était la chauve-souris. Comme l’explique l’Inserm, « le virus est asymptomatique chez cet animal. Un hôte intermédiaire est donc nécessaire à la transmission de ces virus à l’homme : la civette palmiste masquée pour le SRAS-CoV, vendue sur les marchés et consommé au sud de la Chine, et le dromadaire pour le MERS-CoV. »

En ce qui concerne le Covid-19, le réservoir pourrait également être la chauve-souris. Vendredi 7 février, une équipe de chercheurs chinois de l’université d’agriculture du sud de la Chine a estimé que le chaînon manquant pourrait être le pangolin, un petit mammifère à écailles, en voie d’extinction. Mais la prudence est de mise, en attendant une confirmation définitive. Le virus passerait chez l’homme via les sécrétions animales, dans des conditions particulières qui restent à identifier.



Une transmission interhumaine

Les coronavirus SRAS-CoV et le MERS-CoV se transmettent non seulement de l’animal à l’homme mais aussi d’homme à homme. La transmission interhumaine est également avérée pour le Covid-19. La maladie se transmet par les postillons (gouttelettes de salive) projetés en toussant ou en éternuant. Il faut donc des contacts étroits et prolongés pour la transmettre (famille, même chambre d’hôpital ou d’internat) ou avoir eu un contact à moins de 1 mètre du malade, en l’absence de mesures de protection efficaces. L’Inserm insiste sur le fait que les objets (comme les lettres et les cartons) ne permettent pas au virus de survivre pendant un laps de temps suffisant.

Quels sont les symptômes du Covid-19 (2019-nCoV) ?

Les symptômes évoquent principalement une infection respiratoire aiguë (fièvre, toux), mais des difficultés respiratoires et des anomalies pulmonaires détectables radiologiquement sont également décrites, ainsi que des formes plus sévères. Dans ce cas-là, « le patient peut présenter une détresse respiratoire aiguë, une insuffisance rénale aiguë, voire une défaillance multi viscérale pouvant entraîner un décès », affirme le ministère de la Santé. La maladie reste bénigne dans 80 % des cas et les chercheurs estiment le taux global de mortalité du virus à environ 3,2%.

Existe-t-il un vaccin contre le Covid-19 ?

Les vaccins contre la pneumonie, comme le vaccin anti pneumococcique et le vaccin contre Haemophilus influenza type B (Hib), ne protègent malheureusement pas contre le coronavirus. Le Covid-19 est tellement nouveau et spécifique qu’il faut élaborer un vaccin qui lui est propre. Les chercheurs travaillent toujours à sa mise au point. Selon l’Institut Pasteur, le vaccin, si on le trouve, ne serait pas disponible avant l’automne 2021.



Y a-t-il des personnes à risque de développer une forme plus sévère de la maladie ?

Les informations disponibles suggèrent que le virus peut causer des symptômes similaires à ceux d’une grippe modérée, mais aussi des symptômes plus graves. La maladie peut notamment progresser dans le temps chez un patient. Comme pour beaucoup de maladies infectieuses, les personnes présentant des maladies chroniques pré-existantes (hypertension, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies hépatiques, maladies respiratoires…) semblent plus susceptibles de développer des formes sévères, de même que les personnes âgées et immunodéprimées.

Il semblerait également que les enfants de moins de quinze ans soient peu susceptibles de déclencher une forme sévère de coronavirus. Ces hypothèses ont été confirmées par des chercheurs chinois dans une étude parue ce 24 février dans la revue Jama. Les hommes pourraient également être plus exposés.



Comment traiter une pneumonie au nouveau coronavirus ?

Le traitement est dit symptomatique (il vise à soulager les symptômes) : médicaments contre la fièvre (antipyrétiques)… Dans les formes sévères, les personnes malades peuvent recevoir des antibiotiques lorsqu’une co-infection bactérienne est présente, être mises sous assistance respiratoire…

Des médicaments ayant fait leurs preuves dans le traitement d’autres maladies, notamment virales, sont actuellement testées contre le coronavirus.

La piste d’un traitement à base de chloroquine, utilisée contre le paludisme, a été avancée mardi 25 février par le Pr Didier Raoult, directeur de l’Institut Méditerranée Infection à Marseille. Ce dernier s’appuie sur les travaux de trois chercheurs chinois publiés dans la revue BioScience Trends et menés sur des cellules cultivées in vitro. Des tests et essais cliniques impliquant des patients infectés doivent encore être effectués. Quant au développement d’un médicament antiviral spécifique au Covid-19, les recherches sont en cours, mais il faudrait au moins une année pour créer un nouveau médicament.

Des mesures de confinement

En France toujours, le gouvernement a décrété le passage au stade 2 de l’épidémie. Le virus circule au sein de plusieurs regroupements de cas en région, et ne vient plus seulement de Chine ou d’Italie. L’objectif désormais est de « freiner la propagation du virus sur le territoire et d’empêcher ou, tout du moins, de retarder aussi longtemps que possible le passage au stade 3 », indique le ministère de la Santé.

Dans ce contexte, de nouvelles mesures ont été prises par le gouvernement. Les personnes revenant d’une zone à risque ne sont plus soumises à une période de quatorzaine, mais à des mesures de « réduction sociale ». La quatorzaine est toutefois maintenue pour les cas « contacts à haut risque. » Dans l’Oise, l’ensemble des rassemblements est interdit « jusqu’à nouvel ordre ». Les établissements scolaires des 8 communes les plus touchées sont également fermées à compter du lundi 2 mars et jusqu’au 14 mars. Par ailleurs, tous les événements de plus de 5000 personnes sont interdits (c’est le cas, par exemple du salon du livre de Paris).

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères continue de déconseiller les voyages ou déplacements non nécessaires vers les pays à risque hors UE et les zones à risque. Un accueil spécifique des voyageurs est mis en place aux aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Saint Denis de La Réunion pour les vols en provenance de Chine, Hong Kong, Macao, Singapour et Corée du Sud. Les passagers en provenance de Chine reçoivent des masques chirurgicaux et des documents pour leur indiquer la conduite à tenir pendant les 14 jours suivant leur retour.

En cas de contacts susceptibles de donner lieu à une transmission du virus, et pour toute personne de retour de Chine (Chine continentale, Hong-Kong, Macao) ou d’une zone où circule activement le virus (Singapour, Corée du Sud, Iran, régions de Lombardie et de Vénétie en Italie), des règles strictes doivent être respectées : Assurer un suivi durant 14 jours ; Prendre sa température 2 fois par jour, tous les jours ; Se laver les mains régulièrement ou utiliser une solution hydro-alcoolique.



Porter un masque chirurgical en présence de son entourage et en dehors du domicile; Réduire les activités non indispensables et la fréquentation de lieux où se trouvent des personnes fragiles ; Contacter le Samu Centre 15 en présence de fièvre, de toux, de difficultés à respirer, en faisant état des symptômes et du séjour récent en Chine. Ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination.