Sénégal : Un réseau de blanchiment de 125 milliards FCFA éclabousse un député

Le Parquet du Pool judiciaire financier de Dakar, alerté par des rapports de la CENTIF, a ouvert une information judiciaire sur des pratiques de blanchiment d’argent impliquant des sociétés écrans. L’affaire, évaluée à plus de 125 milliards de FCFA, met en cause plusieurs individus, dont le député Farba Ngom et un homme d’affaires.

Selon le quotidien Libération, le parquet a demandé la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom. Pourtant, ce dernier nie tout lien avec l’affaire : « Je n’ai jamais été convoqué ou auditionné par cette juridiction », a-t-il déclaré via Source A. Le procureur financier, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, a annoncé ce dimanche 12 janvier 2025 l’ouverture d’une enquête judiciaire basée sur l’article 66 de la loi n° 2024-08 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux. Cette enquête vise des infractions graves, telles que l’association de malfaiteurs, l’escroquerie sur deniers publics, la corruption et le trafic d’influence. Les investigations se poursuivent pour démêler les responsabilités et les ramifications de ce réseau complexe.