Justice: Très mauvaise nouvelle pour la féministe Gabrielle Kane

Gabrielle Kane, sous mandat de recherche depuis un an, sera jugée par le tribunal judiciaire de la Manse Francs, pour kidnapping international, le 14 janvier 2025.

C’est une peine de trois ans de prison et 50 millions F CFA d’amende qui ont été requis après sa mise en examen par un juge d’instruction français.

Recherchée depuis 2023, Gabrielle Kane risque de ne pas se présenter à l’audience où le père de sa fille est partie civile.

Pour sa défense, la féministe est assistée de la célèbre avocate féministe française Pauline Rogier, connue en Hexagone pour son combat pour les femmes. Le pénaliste Alain Ifrah, réputé au barreau du Mans, et Me Philippe Houillon, ancien député et président de la Commission des lois en France.

Au Sénégal, Me Ciré Clédor Ly et d’autres avocats se seraient constitués pour défendre la féministe devant les juridictions françaises, après les décisions rendues au Sénégal en sa faveur.

Malgré son absence, la féministe risque d’être condamnée et se voir décerner un mandat d’arrêt international.