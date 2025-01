Un Sénégal où chaque fille a sa chance : L’appel de la Première Dame

La première dame du Sénégal, Marie Khone Faye préside ce jeudi, au CICAD (Diamniadio) la journée nationale de l’éducation des filles. Cette journée de réflexion sur la valorisation de l’enseignement des filles est une occasion pour la marraine de cette édition de lancer les campagnes « Le Sénégal éduque ses filles » et « Initiative Priorité égalité ».

« Je m’engage à vos cotés pour que toutes les filles soient à l’école et s’épanouissent dans un environnement scolaire sûr, sécure et inclusif« , a-t-elle déclaré. Marie Hone Faye a lancé un appel, « à toutes et à tous« , pour réussir ce pari de la société éducative « que nous voulons batir« . « Les filles nous y invitent« , a-t-elle notamment fait savoir. « Du haut de cette tribune, je m’engage solennellement à porter le plaidoyer pour la promotion de l’éducation des filles au Sénégal et dans le monde« , a-t-elle ajouté. Et de féliciter le ministre de l’éducation d’avoir lancé la campagne « Le Sénégal éduque ses filles » et l’« Initiative Priorité égalité » qui, selon elle, traduisent « nos ambitions et favorisent une éducation inclusive et de qualité« .