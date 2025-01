Contribution : Á monsieur Emmanuel Macron ( Par Boubacar SADIO)

« Les forces armées sénégalaises sont d’une dignité, d’une fierté et d’un patriotisme qui leur interdisent de confier la sécurité du peuple à une tierce puissance. »

Monoskieur Macron, si je me suis autorisé l’audace et l’impertinence de m’adresser à vous pour la deuxième fois, c’est tout simplement, parce qu’un membre de votre gouvernement, donc un collaborateur que vous avez choisi, en l’occurrence, le sieur Sébastien LECORNU, personnage aux idées biscornues, ministre des armées, a cru devoir parler de mon pays, le Sénégal qu’il semble toujours considérer comme une dépendance territoriale française. S’adressant publiquement devant des élus français, le sieur Le cornu a évoqué la situation que connaitra le Sénégal du fait de l’exploitation prochaine du pétrole et du gaz qui en fera un pays intéressant, convoité et surtout ciblé par des forces négatives, notamment, terroristes.

Et le cas échéant, malgré une précaution oratoire, il a manifestement suggéré que la France pourrait intervenir directement pour assurer et garantir la sécurité du Sénégal tant au niveau de ses eaux territoriales que sur le reste du pays. C’est une ingérence notoire et une immixtion grave dans les affaires intérieures de notre pays qui ne saurait, pour rien au monde et pour quelque motif que ce soit, sous-traiter sa sécurité. Les Sénégalais sont parfaitement conscients que leur pays va constituer un double enjeu géostratégique et géopolitique; aussi se préparent-ils en conséquence en comptant totalement sur leurs forces de défense et de sécurité.

Aussi, peut-on facilement comprendre que je veuille et puisse m’adresser à vous, en votre qualité de chef d’État de la France, un pays qui, par la voix autorisée de son ministre des armées, a manifesté ses intentions avouées d’intervenir au Sénégal. Monsieur Lecornu qui semble vouloir diriger ses cornes sur notre pays n’a-t-il pas déclaré ceci « Le Sénégal, par exemple, qui est un pays qui va devenir producteur d’hydrocarbures sous peu, qui va donc être exposé à des risques terroristes importants, soit on fait à leur coté soit on fait à leur place, ce qui n’est pas à l’ordre du jour. »

Monsieur Macron, dans une lettre ouverte que je vous ai adressée le 31 octobre 202O, suite à vos propos désobligeants tenus à l’encontre de l’islam et des musulmans, je vous avais répondu comme suit;

« Monsieur Macron, au nom de la sacro-sainte liberté d’expression illimité dont vos compatriotes se prévalent, permettez-moi de vous dire que vous êtes, certes, très petit par la taille, peut-être, même par l’esprit, mais qu’il y a lieu de reconnaitre que vous êtes très grand par votre extraordinaire capacité à faire des erreurs, à commettre des bévues et des inepties, à sortir des idioties et à provoquer, et même plus grave, à proférer des insultes à travers des excès verbaux dont vous seul semblez détenir le monopole et le secret. Vos récents, indécents, désobligeants et malveillants propos sur l’islam, vos dénigrements injustifiés des musulmans ainsi que gravissimes blasphèmes sur notre très cher et bien aimé Prophète, Paix et Salut sur lui, ont fait plus que nous offenser, ils nous ont littéralement et atrocement lacéré et saigné le cœur. »

Monsieur Macron, mon opinion sur vous n’a pas changé d’un seul iota; vous vous trompez très lourdement en pensant que vous êtes le centre du monde, en ramenant tout à votre insignifiante personne. Votre égocentrisme alimenté et entretenu par votre absence total d’ancrage et d’emprise sur la marche actuelle du monde, vous pousse à la condescendance, à la désobligeance et à la suffisance envers vos interlocuteurs. Permettez-moi de porter à votre connaissance le résumé du profil psychologique qu’à fait sur vous le Professeur Adriano Sagatori, éminent psychiatre et psychothérapeute italien. Il vous décrit comme « Un narcissique malveillant qui a toujours besoin du regard et de l’admiration des autres pour compenser un complexe d’infériorité. » L’éminent professeur vous classe dans la catégorie des déviants et dit ceci « Il est un psychopathe et comme tous les psychopathes, il ne ressent jamais de remords ni de sentiment de culpabilité. » Dès lors, il est facile de comprendre votre attitude et votre morgue envers les Africains et surtout votre indifférence devant le tollé que suscitent les mesures impopulaires, souvent prises par le biais du 49,3 que vous imposez aux Français et qui ne semblent pas vous déranger outre mesure.

Le monde a été témoin de la façon dont vous avez cherché à humilier les Présidents burkinabé et congolais devant leurs peuples, ce que vous n’oseriez jamais faire ailleurs, notamment avec vos pairs européens. Votre comportement méprisant et désinvolte s’exprime le plus souvent à l’endroit des peuples du grand sud, et plus particulièrement ceux de l’Afrique considérés comme des sous hommes.

Monsieur Macron, l’un de vos prédécesseurs, en l’occurrence, le sieur Nicolas Sarkozy, pour ne pas le nommer, n’a-t-il pas dépassé les limites de l’insolence, du mépris, de l’outrecuidance et de l’offense, pour venir en Afrique et dire aux peuples du continent qu’ils ne sont pas suffisamment entrés dans l’histoire universelle. Ainsi les Africains apparaissent-ils comme des sous hommes voire des sauvages qui n’ont comme seules préoccupations que de satisfaire leurs besoins biologiques élémentaires pour ne pas dires primaires au même titre que les animaux; ils seraient ainsi incapables de réfléchir, d’avoir des activités intellectuelles pour créer et inventer pour l’avancement du monde et le progrès de l’humanité. En réalité, et il faut oser le dire la plupart des élites du monde occidental sont des adeptes invétérés des thèses racistes et raciales de Friedrich Hegel qui disait que « L’Afrique incarne tout le non-civilisé de l’humanité, une région qui est fermée, sans lien avec le reste du monde; c’est le pays d l’or, replié sur lui-même, pays de l’enfance qui, au-delà du jour de l’histoire consciente, est enveloppé dans la couleur noire de la nuit. »

Monsieur Macron, c’est cette vision bancale et cette conception erronée que vous, les occidentaux, avez toujours eu de notre continent pourtant considéré comme le berceau de l’humanité. Cette façon hérétique de voir et cette grille de lecture fallacieuse, tronquée et viciée a servi de viatique aux colonisateurs dont les descendants que vous êtes, cherchent désespérément et laborieusement à perpétuer devant des peuples sortis de la « couleur noire de la nuit » pour prendre conscience de leur droit à l’émancipation et de leur impérieux devoir de libération. C’est cet éveil des consciences et cette révolution des mentalités qui ont permis à certains pays de l’Afrique de l’ouest, appartenant jadis à votre giron, que vous croyez toujours soumis à votre impérium colonial, de s’en soustraire dignement et de par la même occasion, mettre à nu certains aspects de la duplicité de l’État français. La ville de KIDAL n’a-t-elle pas été reprise juste après le départ des troupes françaises? Des voix autorisées maliennes ont de tout temps dénoncé une complicité entre l’armée française et les groupes terroristes.

Monsieur Macron, chez vous, « things fall apart » comme dirait Chinua Achébé; ça va dans tous les sens et vous êtes en train de perdre pied partout dans le monde et particulièrement en Afrique de l’ouest que vous avez toujours considérée comme votre pré carré, y agissant en terrain conquis avec la bénédiction de dirigeants dont la servilité légendaire prédispose à trahir leurs peuples. Des dirigeants dociles et surtout autocrates interpellés par Abdoulaye Diop, ministre malien des affaires étrangères en ces termes; « Que fait-on des Présidents assis et qui posent des actes qui créent des tensions dans leurs pays, qui manipulent la constitution, qui manipulent les organes judiciaires, qui créent l’instabilité dans leurs pays et qui empêchent aux gens d’être candidats à des élections ? »

Monsieur Macron, plus qu’un changement, nous assistons à un véritable bouleversement paradigmatique dans les relations internationales.

La bipolarité a été cassée par une multipolarisation imposée par de nouveaux acteurs qui s’affirment en réclamant leurs parts de responsabilité et de responsabilisation dans la gestion des affaires du monde; le dollar comme monnaie de référence perd de sa puissance de plus en plus fissurée ; les pays du sud, notamment, ceux d’Afrique non seulement souhaitent se délier des fourches caudines des institutions financières internationales, mais aussi s’affranchir du néocolonialisme et du paternalisme occidental. Toutes choses qui expliquent les mouvements souverainistes partout dans le monde et plus significativement en Afrique. Plus près du Sénégal, des pays, jadis, sous-estimés et surexploités, ont indiqué la voie à suivre et démontré que nous pouvons nous passer de la tutelle néocoloniale abjecte pour assumer notre destin.

Monsieur Macron, certains de vos élites, de vote classe politique, faisant montre d’une grande lucidité et d’un profond réalisme, ont très tôt compris cette nouvelle dynamique dans la marche du monde, cette inéluctable réorientation stratégique dans les relations entre pays. Par contre, d’autres, nostalgiques et englués dans un passéisme hors saison, nourrissent l’espoir de continuer à régner sur leurs colonies; il est question de colonies et non de pays ayant accédé à la souveraineté internationale.

Parmi eux, on peut citer le sieur Thierry Breton, ancien ministre français de l’économie qui, devant un aréopage d’élus, déclare « C’est ce gamin d’imbécile d’Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Si la France perd ses colonies, soyez surs d’une chose, nos enfants et arrières petits enfants iront en Afrique pour chercher à gagner leur vie. L’immigration changera de camp; Macron doit dégager sinon la France souffrira. L’Europe doit s’unir pour combattre cette nouvelle vision africaine ».

Quelle lucidité et quelle vérité de la part de quelqu’un qui, il faut le reconnaitre, fait montre d’un sens élevé de l’anticipation. En effet, c’est parce que les Africains ont tout compris qu’ils imposeront le processus inverse de ce qui se passe en ce moment; les pays ne feront plus face à l’émigration massive de leurs jeunesses mais à une forte immigration des jeunes de tous les autres pays vers le continent du devenir et de l’avenir, l’Afrique.

Monsieur Macron, c’est pour vous dire de la manière la plus claire, nette et précise que notre pays le Sénégal s’inscrit totalement dans cette nouvelle vision africaine dont parle le sieur Thierry Breton et qu’il ne saurait être question d’emprunter une autre voie. Comme tout le monde, nous aspirons à jouir pleinement de notre indépendance et de notre souveraineté.

IL faut que cela soit clair dans votre esprit; nous sommes un peuple fier, digne et toujours soucieux de préserver son honneur en toutes circonstances. Aussi demandons-nous à la France de se tenir à l’écart de la gestion de nos affaires internes; vous ne pouvez ni évoquer ni invoquer une seule disposition de droit international vous autorisant à vous mêler de notre politique intérieure. Les propos du sieur Sébastien Lecornu ne laissent aucun doute sur la possibilité d’une intervention militaire française au Sénégal. Le 25 février 2024, inchallah, les Sénégalais iront aux urnes pour choisir leur futur Président de la République qui succédera à Macky Sall. Nous observons et sommes très attentifs à tout ce qui se trame; nous réitérons notre demande aux autorités françaises et surtout à vous monsieur Emmanuel Macron de ne pas vous immiscer dans l’élection présidentielle. Nous vous prions de bien vouloir respecter notre souveraineté et notre liberté; c’est une exigence des Sénégalais qui souhaitent vivre en bonne intelligence avec le peuple français.

Les Sénégalais sont matures, intelligents, responsables et surtout conscients des enjeux historiques de la prochaine élection présidentielle qui déterminera notre avenir; il s’agira de choisir entre la perpétuation de la malégouverne, de l’impunité, de la vassalisation des institutions, de la gestion patrimoniale des affaires de l’État, des détournements des deniers publics, de la corruption, de la prédation foncière, de la promotion des antivaleurs et l’avènement d’une ère nouvelle caractérisée par le respect de la constitution, la dignité retrouvée des institutions, la gestion sobre et vertueuse de nos deniers publics, la valorisation du mérite, la restauration de l’état de droit et la préservation de nos ressources naturelles; et le tout sur la confiance affirmée et renouvelée à nos forces de défense et de sécurité garantes de l’unité nationale, de la cohésion sociale et de la paix civile.

Macron, les Sénégalais qui ne veulent pas d’un larbin ni d’un pantin pour présider aux destinées de leur pays, vous sauront énormément gré de tout effort de neutralité dont vous ferez montre lors de l’élection présidentielle.

Dakar le 18 Décembre 2023. Boubacar SADIO

Commissaire divisionnaire

De classe except à la retraite.