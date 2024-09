Le Sénégal en deuil : Le professeur Amadou Mahtar Mbow nous a quitté ce mardi

Le Sénégal a perdu l’un de ses illustres fils. Le professeur Amadou Makhtar Mbow, figure emblématique du savoir, de l’engagement et du panafricanisme, est décédé ce matin à l’âge de 103 ans. Ce grand homme laisse derrière lui un héritage incommensurable qui continue d’inspirer les générations futures.

Né en 1921 à Dakar, Amadou Makhtar Mbow s’est distingué très tôt par son engagement dans les luttes sociales et politiques. Enseignant de formation, il devient une voix incontournable dans les débats sur l’indépendance, l’éducation et la décolonisation de l’Afrique. Sa carrière internationale prend un tournant majeur lorsqu’il est élu Directeur général de l’UNESCO en 1974, poste qu’il occupera jusqu’en 1987. Il y mène d’importantes réformes, marquant l’histoire de l’organisation par son dévouement à la promotion de l’éducation et de la culture dans le monde entier.

Tout au long de sa vie, le Pr Mbow n’a cessé de plaider pour un ordre mondial plus équitable, notamment à travers son appel à un « Nouvel ordre mondial de l’information et de la communication ». Il était convaincu que les pays en développement devaient avoir voix au chapitre dans la diffusion et la production des savoirs. Au Sénégal, Amadou Makhtar Mbow reste également une figure politique majeure, connu pour ses prises de position courageuses et ses efforts en faveur de la démocratie.

Il a notamment présidé la Commission nationale de réforme des institutions (CNRI), qui a œuvré pour des réformes politiques profondes dans le pays. C’est une bibliothèque qui s’éteint, une source intarissable de sagesse et de savoir qui disparaît. Le Pr Mbow aura marqué son siècle, non seulement par sa vision, mais également par son humanité et son sens de l’engagement.

L’ensemble de la rédaction de de kewoulo présente ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à toute la nation sénégalaise. Puisse Allah l’accueillir dans Son infinie Miséricorde.