Drame à Bignona : le mystère entoure la mort d’Amadou Bâ

effectuer les premières constatations. Le corps a été transporté à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor, où une autopsie a été ordonnée afin de déterminer les circonstances précises du décès.

La mort soudaine et inexpliquée d’Amadou Bâ laisse famille et amis dans une profonde incompréhension. Originaire de Pikine, dans la région de Dakar, Amadou vivait à Colomba pour son travail. Célibataire et sans enfant, il n’avait manifesté aucun signe laissant présager un tel geste, selon les témoignages recueillis par Libération. « Il ne se plaignait de rien, ne souffrait d’aucune maladie à notre connaissance », ont confié des proches abattus par sa disparition.

Un autre détail intrigue : Amadou aurait eu une conversation téléphonique avec sa sœur la nuit précédant le drame. Le contenu de l’échange reste inconnu, mais pourrait fournir des éclaircissements aux enquêteurs.

Dans l’attente des résultats de l’autopsie, le village de Colomba demeure sous le choc. L’enquête devra établir si des signaux précurseurs étaient présents ou si un facteur externe a pu conduire à ce geste désespéré. Cette affaire, suivie de près par Libération et nos confrères de Kawtef, est pour l’instant enveloppée d’un mystère épais.