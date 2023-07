Sénégal : Avis de recherche d’un ministre ! ( Par Abdou SANE)

Où est passé notre ministre de la jeunesse dans un contexte de deuil national ayant frappé des jeunes au cours d’une émigration irrégulière, clandestine.En réalité le dernier remaniement pompeusement baptisé ” Gouvernement de Combat” portait ses visées sur une tentative de forcing en faveur d’une troisième candidature pour Macky Sall.Ce combat perdu beaucoup d’entre les ministres n’ont plus de repères.C’est la débandade en sourdine.C’est ce qui explique la disparition supposée du ministre de la jeunesse à un moment où l’océan engloutit des jeunes frappés par l’absence de perspectives dans leur propre pays et qui s’adonnent à l’aventure périlleuse de l’émigration irrégulière ou clandestine.

La responsabilité du gouvernement est entière dans ce drame d’émigration irrégulière : échec des politiques d’insertion des jeunes, mauvaise conception et élaboration des projets, malgouverna ce financière des fonds mis à la disposition du gouvernement, détournement d’objectifs, absence de transparence dans la gestion des fonds mis à la disposition du gouvernement par les partenaires internationaux, contre performance par rapport aux objectifs fixés, aucune évaluation des différents projets initiés.

Le gouvernement a aussi manqué d’approches inclusives et participatives dans la formulation et la mise en œuvre des programmes et projets en faveur de cette frange de la population la plus représentative.La preuve, lors du prétendu Dialogue national, les jeunes n’ont pas été conviés.Comment comprendre cette marginalisation ? Du mépris ? Certainement.Le drame enregistré ces derniers jours n’a ni vu ,ni entendu le supposé ministre de la jeunesse dont le dernier combat portait sur la troisième candidature de Macky Sall…

Après l’échec retentissant de ce combat ,ce ministre vit dans l’anonymat et devient aphone.Les seuls moments de sa vie sont les temps de fin du mois où il se soucie de son salaire de ministre et d’en jouir pendant que des familles pleurent leurs enfants avalés par les eaux marines.

Jusqu’à quand va perdurer cette situation ?