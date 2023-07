Emigration irrégulière : Plus de 600 arrestations, des convoyeurs déférés et 9 pirogues saisies

«Depuis le début de l’année, la Division nationale de lutte contre le trafic illicite de migrants et pratiques assimilées, a arrêté 530 personnes, déféré 47 convoyeurs, saisi 9 pirogues et 5 moteurs», a informé le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, lors de la rencontre du gouvernement avec la presse d’hier, mardi 25 juillet 2023, relate “Sud Quotidien”.

La Gendarmerie nationale, quant à elle, a interpellé 195 candidats à l’émigration irrégulière, dont 173 Sénégalais, 22 étrangers et 27 convoyeurs. Les arrestations ont lieu entre Yoff, Warang, Mbour, Saly, Pointe-Sarène, Diouloulou, Pikine et Saint-Louis.

Abdou Karim Fofana est revenu sur l’accident de la pirogue qui a eu lieu à Ouakam avant-hier, lundi 24 juillet 2023. «Le bilan est de 16 décès et de 3 rescapés», corrige-t-il. Par ailleurs, Abdou Karim Fofana a réfuté toute responsabilité de la Marine nationale, dans la survenance de l’accident. «L’information selon laquelle une vedette de la marine a heurté une pirogue de migrants, n’est pas avérée, pour la simple raison que la zone où a lieu le chavirement, n’est pas accessible aux vedettes de la marine», a-t-il affirmé. Sur la même question, il signale que des dispositions sont en cours pour rapatrier des compatriotes bloqués au Maroc.

S’agissant toujours de la lutte contre l’émigration irrégulière, Abdou Karim Fofana souligne que le Sénégal, appuyé par l’UE, continue les patrouilles en mer. «L’Union Européenne (Ue) et le Sénégal ont scellé une collaboration dans le cadre de la lutte contre l’immigration irrégulière et elle continue. Frontex, dans le cadre de cette coopération, c’est un patrouilleur qui a été mis à la disposition du Sénégal. Il y a aussi un avion et un hélicoptère qui patrouillent régulièrement et qui nous aident dans la surveillance. Il faut rappeler que le Sénégal a fait beaucoup d’efforts pour acheter ses propres patrouilleurs. Aujourd’hui, l’Etat du Sénégal dispose de beaucoup de patrouilleurs».