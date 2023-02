Sédhiou: La ministre de la femme charme fort en attendant l’arrivée du président

Fortement mobilisées, les femmes de la région de Sédhiou ont reçu, ce dimanche 26 février 2023 dans l’après-midi, des mains de leur ministre de tutelle madame Fatou Diané Guèye, des financements d’argent d’un cout global de 100 millions de nos francs.

“Ce soutien financier de taille doublé d’une remise d’un important lot de matériels composé d’unités de transformation de céréales et de produits alimentaires, de moulins, de panneaux solaires, de matériels de cuisine et de sonorisation, des nattes et des lave-mains, accordé aux dames à la veille de la venue du Président de la République dans la capitale du Pakao traduit, selon madame Fatou Diané Guèye, la vision du chef de l’Etat qui a toujours voulu accorder, dans la mise en œuvre de sa politique, une place importante à la gente féminine.”

Madame la ministre qui a dans la foulé annoncé des séries d’inauguration demain lundi 27 février, n’a pas manqué de demander aux bénéficiaires de bien vouloir respecter les critères d’engagement et d’emprunt. Elle a, pour la même occasion, prié ces dernières de rembourser les prêts afin de permettre à leurs camarades qui n’ont pas encre reçu de bénéficier des mêmes privilèges qu’elles.

Alassane Dramane Touré, Ange Marie Sambou,

envoyés spéciaux à Sédhiou