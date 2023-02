Visite du président Macky Sall à Sédhiou: Les populations applaudissent et listent leurs doléances

C’est un Sédhiou qui a fait peau neuve qui s’apprête à accueillir le président de la république. Après un premier rendez vous reporté, le chef de l’Etat sera l’hôte de la capitale du Pakao demain lundi 27 février 2023 à partir de 17h. Cette tournée économique de trois jours sera entre autres activités animée par un conseil es ministres et des séries d’inaugurations de nouvelles réalisations.

Ainsi, les populations de la commune dirigée par le ministre-maire Abdoulaye Diop qui disent attendre avec impatience l’arrivée du président et sa délégation gouvernementale pour un accueil en grande pompe, ne comptent pas pour autant mimer leurs doléances. Ces dernières souhaitent la réalisation d’infrastructures fournisseuses d’emplois pour éradiquer le chômage des femmes et les jeunes. A cette forte demande, s’aoute une autre formulée par les sportifs qui réclament la création de structures sportives capables de promouvoir et de faire éclore des talents de football à l’image de Sadio Mané ou Papis Demba Cissé, tous deux natifs de Sédhiou.

Source: Kewoulo.info