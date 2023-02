Sédhiou : Bassaf dans une tourmente psychosociale

La commune de Diendé, adossée à celle de Sédhiou, compte 29 villages, dont Bassaf. Cette dernière bourgade manque de tout. Ce n’est que récemment que Doudou Kâ a offert au poste de santé de Diendé une ambulance pour mettre fin aux évacuations des femmes enceintes en moto-Jakarta et en charrette vers les structures de référence.

Néanmoins, le problème reste presque entier, avec l’éloignement de certaines localités par rapport au poste de santé et à l’état des routes.

Les populations de Bassaf vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Aucune activité économique, mis à part le périmètre maraîcher de Soucoutoto qui n’emploie que les femmes et les jeunes de cette localité. Pour subvenir à leurs besoins, les bras encore valides de cette bourgade de la commune de Diendé vivent d’une agriculture encore rudimentaire. Les jeunes sont exposés à l’émigration clandestine, les femmes aux travaux domestiques.

Et trouver de l’eau potable dans cette zone nord de la commune de Sédhiou n’est pas aisé. Les femmes usent la paume de leurs mains, à force de tirer de l’eau dans les puits à longueur de journée. Pendant l’hivernage, les puits s’affaissent et l’eau du marigot devient la seule accessible et disponible.

«C’est pourquoi les maladies diarrhéiques sont endémiques dans Bassaf et environ», a expliqué Boubacar Dabo, responsable politique du village.

L’école de la commune ne se porte pas mieux. Sur la trentaine d’établissements élémentaires, deux seulement sont clôturées, a informé M. Dabo qui souligne que cette absence d’environnement accueillant ne favorise pas le sentiment de confiance et ne stimule pas non plus les enfants.

C’est pour qu’une attention particulière soit accordée aux villages de la commune de Diéndé et notamment à Bassaf, que Boubacar Dabo a décidé, au cours d’une conférence de presse, de rejoindre le mouvement And Takhaw Macky Sall Ci Casamance que dirige Wandifa Dramé.

Ainsi, il espère que la vision du chef de l’État, déjà en concrétisation dans la région, va éclabousser leur localité, au grand bénéfice des populations.