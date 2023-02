Cristiano Ronaldo : Un nutritionniste raconte comment il a influencé ses coéquipiers d’Al Nassr

Malgré son départ en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo continue de faire parler de lui sur les terrains et en dehors. Ce n’est plus la machine à marquer des buts d’antan, mais il n’a rien perdu de son adresse. Le quintuple Ballon d’or a aussi gardé son hygiène de vie, au point de faire des émules. «Il crée une école autour de lui. Le reste des joueurs fait ce qu’il fait parce que tout ce qu’il fait est merveilleux pour améliorer ses performances. Depuis qu’il est là, tous les joueurs s’entraînent plus intensément et suivent un régime plus strict», raconte José Blesa, un nutritionniste qui collabore avec Al Nassr, le club saoudien, du portugais.