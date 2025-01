Scandale au ministère des Énergies : O. Diallo écroué pour un détournement de 200 millions CFA

Diallo, ex-gestionnaire influent au ministère des Énergies et du Pétrole, se retrouve au cœur d’un scandale financier qui l’a conduit derrière les barreaux. Selon des informations relayées par le journal Libération, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis plusieurs semaines, dans le cadre d’une enquête menée par le Pool judiciaire financier.

L’ancien président du mouvement And Nawlé de Darou Médine, allié de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Saint-Louis, est accusé d’escroquerie aux deniers publics et de blanchiment de capitaux. Le parquet financier, à l’origine de l’information judiciaire, le soupçonne d’avoir mis en place un réseau de corruption impliquant des fournisseurs. Selon Libération, Diallo aurait promis l’attribution de marchés publics à certains fournisseurs en échange de rétrocommissions conséquentes. Ces derniers lui auraient remis environ 200 millions de francs CFA, dans l’espoir de bénéficier des marchés en question. Toutefois, après le changement de régime, les fournisseurs, n’ayant jamais vu leurs contrats se concrétiser, ont décidé de porter plainte, ce qui a déclenché l’enquête judiciaire. Confronté aux preuves, O. Diallo a reconnu les faits et proposé un échéancier pour rembourser les montants indûment perçus, dans l’espoir d’échapper à une incarcération. Cette tentative de conciliation n’a pas empêché le juge de l’inculper et de le placer sous mandat de dépôt, en raison de la gravité des faits reprochés.