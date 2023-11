Bonne nouvelle pour les ados qui sont amoureux du football, Be Sport Academy signe un partenariat avec le FC Barcelone. Si l’avenir du football sénégalais s’annonçait déjà radieux avec les différentes performances des équipes nationales et la qualité de sa formation, cette nouvelle va conforter cette ambition..

Sur ses plateformes sociales, le centre de formation Be Sport Academy a annoncé avoir trouvé un accord pour la signature d’un partenariat pour une durée de cinq ans avec le FC Barcelone. Si la majeure partie des équipes de football sénégalais privilégiaient les clubs français pour des collaborations, à l’image de Génération Foot avec le FC Metz et de Dakar Sacré-Cœur avec l’Olympique Lyonnais, cette signature avec le FC Barcelone pourrait être un tournant pour le football sénégalais et une porte d’entrée dans l’un des clubs les plus prestigieux au monde.