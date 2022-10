Le trafic de Haschich est devenu une réalité sur l’axe Maroc-Sénégal. Tout récemment, Libération révélait que de passage au Sénégal, les ressortissants marocains Mouhamed El Alami( 46 ans) et Ahmed El Hamed (53 ans) avaient été arrêtés par l’OCRTIS, pour association de malfaiteurs, tentative d’importation de Haschich contre le premier; trafic international de Haschich en groupe criminel organisé et blanchiment de capitaux contre tous, portant sur cinquante ovules de Haschich d’un poids total de 535 grammes.

Ce 02 octobre, exploitant une information faisant état d’un trafic de Haschich entre Dakar et Saly, la DIC a cueilli, vers l’hôpital Naby Choucair le nommé Mamour Diakhaté. Fouillé à corps, il a été découvert dans ses poches un sachet contenant 114,38 grammes de Haschich. Interpellé sommairement sur la provenance de la drogue, le mis en cause a déclaré qu’il lui a été remis, via un GP, par le nommé M.Ndiaye établi au Maroc. À noter que Mamour Diakhaté lui même a vécu au Maroc.

Avec Libération