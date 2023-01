Sahara : Les USA réitèrent leur soutien au plan d’autonomie comme solution sérieuse et réaliste

La Secrétaire d’État adjointe américaine chargée des Organisations internationales, Michele Sison, a effectué une visite au Maroc et a été reçue ce mercredi 25 janvier 2022 par le ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita. Sison s’est félicitée des discussions positives et productives qu’elle avait eus avec le Ministre, M. Nasser Bourita, eu égard à l’engagement du Maroc et des États Unis pour le maintien de la paix et de la sécurité.

A l’issu de la rencontre, la secrétaire d’Etat adjointe américaine a réaffirmé le soutien des Etats-Unis au plan marocain d’autonomie comme solution sérieuse, crédible et réaliste au différend autour du Sahara, « Les États-Unis continuent de considérer le plan d’autonomie présenté par le Maroc comme sérieux, crédible et réaliste », a-t-elle indiqué.

« La priorité des États-Unis est de soutenir un processus crédible menant à une solution digne et durable au conflit du Sahara, qui bénéficie du soutien de la communauté internationale », a poursuivi la responsable américaine.

Pour rappel, les États Unis avaient solennellement proclamé, en décembre 2020, que la proposition d’autonomie au Sahara est « sérieuse, crédible et réaliste », en la qualifiant de « seule base pour une solution juste et durable », au différend autour du Sahara marocain. Cette proclamation présidentielle reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara a été distribuée aux 193 Etats membres des Nations-Unies, en tant que document officiel du Conseil de sécurité.

La constance de l’amitié américaine à l’endroit du Royaume et ainsi consolidée par la reconnaissance par les États Unis du leadership du Maroc en tant que pôle de paix et stabilité dans le monde.

La responsable américaine a affirmé dans sa déclaration que son pays apprécient hautement le rôle de Sa Majesté Le Roi, en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique du nord et au Moyen-Orient.

C’est dans ce contexte que le Royaume chérifien abrite les bureaux de plus de 20 agences onusiennes, ce qui en soi renseigne sur le rôle essentiel du Royaume en tant que leader régional et sur son engagement en faveur de la diplomatie multilatérale.

La visite de Michèle Sison dans le Royaume s’inscrit dans le cadre d’une amitié séculaire qui ne se s’est jamais démentie et rappelle que les deux pays se sont toujours retrouvés du même côté de l’histoire qu’il s’agisse de la 2ème guerre mondiale, la guerre froide, la lutte contre le fléau du terrorisme ou encore de la promotion de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient.

Contrairement à certains partenaires européens qui exploitent l’histoire pour maintenir leur hégémonie sur leurs anciens colonies, les relations séculaires entre les États Unis et le Maroc ne se contentent pas d’invoquer le passé, mais vont bien au delà, en mettant à profit le construit historique pour ouvrir des perspectives renouvelées et mutuellement fructueuses.

C’est dans ce sillage que la France est mécontente du rapprochement historique avec les Etats-Unis suite à la signature des accords d’Abraham qui marquent un tournant dans les relations du Maroc.

Dans un autre contexte, la responsable américaine magnifie le rôle du Royaume et les efforts consentis par le pays dans le cadre de la gestion de la migration.

Ainsi, l’accompagnement de Mme Pope, qui brigue le poste de directeur général de l’organisation internationale de la migration, et sa présentation aux responsables marocains par Mme Sison, est une reconnaissance de celle-ci, et à travers elles l’Administration Biden, du rôle central de Sa Majesté Le Roi, nommé par Ses pairs africains en tant que leader de l’Union Africaine sur les questions migratoires.

Il s’agit aussi d’une reconnaissance de l’approche humaniste au cœur de la stratégie nationale d’immigration et d’asile initiée par le Souverain marocain.