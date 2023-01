Affaire Sweet Beauté : Serigne Bassirou Gueye invite Sonko à publier le rapport interne de la gendarmerie

L’ancien procureur de la République monte aux créneaux pour démonter les accusations du leader de Pastef contre sa personne concernant le rapport interne de la gendarmerie. Serigne Bassirou Gueye se lave à grande eau et demande à Ousmane Sonko de sortir le rapport de la gendarmerie, lire ce que le commandant Mbengue a dit.

Le défi

« Le capitaine Touré, qui m’a accusé, a parlé devant tous les plateaux de télés et n’a jamais dit qu’il avait parlé avec le Procureur, mais que je parlais avec son supérieur. Il a dit que c’est lui qui a demandé au Commandant Mbengue de modifier le rapport pour enlever ce qui disculpe Sonko« , a déclaré Serigne Bassirou Gueye avant de s’interroger : « pourquoi Ousmane Sonko ne parle pas de ce que le Commandant Mbengue a révélé dans ce rapport. Pourquoi ? Il n’en parlera jamais. Il dit qu’il va publier ce rapport, je ne pense pas qu’il le fera. »

Les modifications

L’ancien procureur de la République ajoute : « Ousmane Sonko a déclaré qu’on a modifié l’enquête interne de la gendarmerie. Il a déclaré qu’on l’a modifié pour enlever ce qui l’innocente. On ne m’a jamais interrogé dans ce rapport. Pourquoi donc me citer dans un rapport où l’on interroge des gendarmes ? N’ai-je plus la présomption d’innocence comme lui ? »

Rappel

Serigne Bassirou Guèye, nommé le 1er décembre 2022 par le chef de l’Etat, Macky Sall, est finalement installé à la tête de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). Ousmane Sonko a toujours considéré l’ancien procureur comme l’une des pièces maitresses du “complot” ourdi contre lui dans le supposé viol et de menace de mort contre Adji Sarr.