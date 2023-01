Bignona: Un trafiquant de chanvre indien arrêté par l’armée

Malang Diédhiou est le nom du présumé trafi quant de drogue. Se disant maçon de profession, il est né le 15 janvier 1992 à Djibidione,dans le département de Bignona.

Père de trois enfants, le mis en cause est marié à une épouse. il a été interpellé le 11

janvier passé vers 02 heures du matin, à Djibiam, dans le secteur de Djiral, situé dans la commune de Kataba 1. «en plus des 07 ballots contenant 151 kilos de chanvre indien, Malang Diédhiou a été arrêté pendant qu’il détenait égalementpar devers lui deux motos, deux téléphones portables de marques itel et Calus et une somme de 520 dalasis».

Après une enquête, le procureur a inculpé et placé sous mandat de dépôt Malang Diédhiou. La drogue et les objets saisis sur le mis en cause ont été mis sous scellés.

Libération