Sadio Mané sur le tirage au sort : « Il n’y a plus de petites équipes. ça sera la Can la plus relevée »

Après le tirage au sort de la 34e édition de la Can qui aura lieu en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, le Sénégal se retrouve dans le groupe C avec la Guinée, le Cameroun et la Gambie.

Sadio Mané s’est prononcé à ce propos sur Canal+ : “Je pense que c’est un groupe très difficile. Il n’y a plus de petites équipes. La preuve, on a failli se faire éliminer au Cameroun au premier tour. Mais heureusement, avec un peu de chance, on a pu passer. Je pense toutes les poules sont des groupes de la mort. Bien qu’il y ait de grandes équipes comme le Cameroun, le Nigeria, le Ghana et autres, il faudra s’attendre à tout. Tous les matchs seront disputés. À mon avis, ça sera la Can la plus relevée. Que le meilleur gagne.”