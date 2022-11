Le tribunal du commerce de Dakar a donné, hier, son verdict dans l’affaire opposant Promobile à Free que le mobile virtual network operators (Mvno), propriété de l’homme d’affaires Mbackiou Faye, accuse d’avoir saboté son déploiement, reporté à plusieurs reprises malgré une convention signée avec l’opérateur.

Dans son verdict rendu ce mercredi 02 novembre, le tribunal a condamné Saga Africa Holdings limited Sa, la maison-mère de Free, à payer la rondelette somme de 5 milliards de FCFA à Promobile. Mieux ou pire, les juges, après avoir déclaré Saga Africa Holdings limited Sa civilement responsable, ont ordonné une exécution provisoire à hauteur de 2 milliards de francs CFA.

Pour rappel, Sirius, la maison-mère de Promobile, demandait au tribunal de déclarer Saga responsable du préjudice subi sur le fondement des articles 118 et 119 du code des obligations civiles et commerciales ; mais aussi condamner Saga à lui payer la somme totale de 9.281.475.035 FCFA c’est-à-dire 1.441.085.762 FCFA représentant les investissements réalisés et 7.840.389.273 FCFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et résistance abusive et injustifié.

Libération