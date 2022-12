Ronaldo : « Je pense que le Maroc ne pourra pas battre la France »

Des 32 équipes présentes au début de la compétition, il n’en reste plus que 4. Et seules deux nations pourront se partager les tickets qualificatifs pour la finale de cette coupe du monde. Pour ce mardi 13 décembre, l’Argentine affrontera la Croatie et dans l’autre rencontre de ces demi-finales, la France croisera le fer avec le Maroc.