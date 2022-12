Selon Dadis Camara, Cellou Dalein Diallo avait remporté la présidentielle de 2010

C’est un Moussa Dadis Camara en mode roue libre qui comparaît, ce lundi 12 décembre, à la barre du tribunal criminel de Dixinn. L’ancien Président de la République de Guinée est revenu sur un événement qui avait secoué le pays il y a 12 ans : la présidentielle de 2010.

Dans des propos rapportés par nos confrères d’Africaguinée, il a d’abord livré sa version des faits sur l’affaire de l’eau empoisonnée : « Le deuxième complot ourdi contre moi par le Pr Alpha (Condé), Général Sékouba, c’était un empoisonnement, mais ils ont compris que l’empoisonnement allait retarder. Il fallait vite faire pour que je quitte pour trouver quelqu’un qui va organiser les élections. Quand les deux voies ont échoué, ils ont orchestré le 28 septembre 2009 pour me rendre infréquentable, me salir devant la communauté internationale et devant les Guinéens. Le but était de donner le pouvoir à Sékouba pour organiser les élections et le transférer à qui il veut. Il l’a d’ailleurs bien fait. Il a organisé les élections ici, des élections de façade quand j’ai quitté ».