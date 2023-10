Riposte au sein de Yewwi Askan Wi : « La candidature de Ousmane Sonko sera… »

Membre de la coalition Yewwi Askan Wi, Cheikh Tidiane Dièye, qui coordonne « Avenir Sénégal Bi Nu beug », a vivement critiqué ce qu’il considère comme des manœuvres visant à entraver la stratégie d’Ousmane Sonko, qualifiant ces manœuvres de « dilatoires destinées à nous faire perdre du temps ». Selon lui, cette stratégie, jusqu’à présent infaillible, est maintenant compromise.

Après le refus d’accès du mandataire d’Ousmane Sonko à la direction générale des élections, M. Dièye a noté le nombre croissant de candidats qui ont récupéré leurs formulaires de parrainage envoyés par le parti dissous d’Ousmane Sonko. Il souligne : « Vous avez constaté que de nombreux candidats de notre coalition se sont manifestés et ont rencontré des échecs lorsque l’annonce a été faite qu’Ousmane Sonko ne serait pas candidat ».

Le membre de la coalition Yewwi Askan Wi ajoute que l’objectif actuel semble être de retarder autant que possible le processus afin de nous empêcher de nous organiser à temps. Il insiste sur le fait qu’Ousmane Sonko sera candidat et que Macky Sall doit en être informé. Selon lui, toute autre action serait arbitraire et nuirait à la réputation internationale du pays, le plaçant dans une position de ridicule aux yeux de la CEDEAO, des défenseurs de la démocratie du monde entier et des institutions internationales.