Riposte à la Covid-19 : La BAD octroie 88 millions d’euros à plus d’un million de ménages sénégalais

Dans le cadre du Programme d’urgence à la riposte au Covid-19, quelque 1,1 million de ménages sénégalais ont bénéficié d’une aide alimentaire d’urgence pour atténuer les effets de la pandémie. C’est ce qu’indique le rapport d’achèvement du projet financé par la Banque africaine de développement.

Le programme a bénéficié d’un prêt de 88 millions d’euros de la Banque, sous forme d’appui budgétaire, dans le cadre de sa Facilité de réponse rapide au Covid-19, précise le rapport publié vendredi à Abidjan.

Avec une population de 16,5 millions d’habitants pour une moyenne de huit personnes par ménage, le Sénégal compte environ 2,06 millions de ménages, selon le rapport. Plus d’un million d’entre eux ont bénéficié d’une assistance grâce à l’appui budgétaire : l’aide alimentaire a ainsi touché 53% des ménages du pays, dont au moins 20% dirigés par des femmes.

Plus de 140 000 tonnes de vivres ont été distribuées à une population de bénéficiaires répartie dans 553 communes à travers le pays.

Le programme est intervenu également avec des mesures dans le secteur de l’électricité en appuyant le paiement des factures des tranches sociales. Cette mesure a concerné 1,02 million de clients de la Société nationale d’électricité du Sénégal et 29 702 clients des concessionnaires d’électrification rurale pour des montants respectifs de 15,49 milliards de francs CFA (23,83 millions d’euros) et 437,59 millions de FCFA (673 215 euros)

Plus de 800 lits ont été acquis en quelques mois pour renforcer le secteur hospitalier. En outre, des équipements ont été fournis et des investissements réalisés dans les centres de traitement des épidémies mis aux normes ou construits, notamment les hôpitaux publics (Fann, Diamniadio, Principal, Dalal Jamm, Général Idrissa Pouye, Hangar des pèlerins, Clinique du Golf) et les établissements publics de santé de niveau 2 dans l’intérieur du pays. À la fin janvier 2021, quelques 120 respirateurs ont été acquis.

Au plan économique, des efforts fiscaux ont été réalisés pour soulager les entreprises à hauteur de 371,6 milliards de FCFA (571,69 millions d’euros). La majorité des entreprises en ont bénéficié, souligne le rapport de la Banque. Il s’agit notamment de subventions (sous forme d’impôts retenus à la source sur salaires) en cas de maintien des salaires ou du paiement d’au moins 70% du personnel mis au chômage technique.

« La réponse sociale et sanitaire du Sénégal face à la pandémie de Covid-19 a été rapide et effective, note le rapport de la Banque africaine de développement. Il en est de même pour la réponse économique et fiscale. Sur le volet social, les ménages atteints ont été les ménages ciblés. Pour le volet fiscal, les mesures sont nombreuses, mais leur impact n’est pas encore totalement clair. »