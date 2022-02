Retour au Sénégal : les nouveaux défis du bateau-hôpital Africa Mercy

Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a présidé la cérémonie marquant le retour du bateau-hôpital Mercy à Dakar. Ce qui permettra la reprise des opérations chirurgicales et les formations qui ont été interrompues en mars 2020 par le début de la pandémie de Covid-19. Ce bateau-hôpital va rester au Sénégal jusqu’à la fin de l’année 2022. En outre, cette intervention humanitaire et ponctuelle devrait également permettre la formation de quelques milliers d’agents et techniciens biomédicaux.

« Beaucoup de Sénégalais ont pu prendre leur mal en patience. D’ici quelques jours, ce bateau-hôpital sera rempli de nouveau de malades notamment d’adultes et d’enfants. Ce qui nous permettra d’achever ce que nous avons entamé en 2019 », a affirmé Alex Aguety, capitaine du navire Africa Mercy. « Il est heureux de noter que les interventions du Navire Hôpital sont en phase avec le Plan national de Développement sanitaire et social, mais aussi viennent en complément des nombreux efforts effectués par l’Etat du Sénégal pour améliorer la santé au Sénégal. Malheureusement, à cause de la pandémie de Covid-19, l’Africa Mercy avait été obligé de suspendre ses opérations fin mars 2019 » a dit Abdoulaye Diouf Sarr.

Bernard Vanderbrosch, Directeur général du navire Africa Mercy, note pour sa part que le chef de l’Etat voulait le retour du bateau-hôpital Africa Mercy. « Il avait fortement recommandé au ministre Abdoulaye Diouf Sarr de travailler en étroite collaboration pour une mission réussie. Je peux confirmer que grâce à leur leadership, cette mission fera tâche d’huile en Afrique. Nous sommes ravis de notre retour au Sénégal et nous sommes reconnaissants envers les autorités étatiques et sanitaires » dit-il. Et d’ajouter : « Nous allons travailler pour accomplir une mission sans frais avec le gouvernement. Au cours des dix prochains mois à venir, nous nous donnerons à fond. Après 22 mois d’interruptions, nous voilà pour la prise en charge de patients démunis. Le moment est venu de passer des discours à l’action. Nous sommes à votre service à cœur ouvert pour le bonheur des Sénégalais. Plus de 1 000 patients ont été retenus et 750 prestataires vont recevoir des formations ».

Safietou Ba, secrétaire générale du Port autonome de Dakar, a ainsi rappelé que « le bateau-hôpital avait à son bord quelques 400 volontaires et équipé de blocs opératoires, de 82 lits, d’un scanner, d’un équipement complet pour des radios à rayon X, ainsi que d’un laboratoire. Des soins médicaux gratuits ont été proposés à quelques milliers de patients sénégalais, avec des interventions chirurgicales notamment à l’orthopédie, à la pédiatrie, à la chirurgie maxillo-faciale, à l’Orl, à la chirurgie reconstructive plastique gynécologique et dentaire.

Pour rappel, au total, durant ce premier séjour, « 1407 interventions chirurgicales ont été effectuées dont 158 chirurgies plastiques reconstructives, 353 chirurgies maxillo-faciales, 237 chirurgies générales, 543 chirurgies ophtalmiques et 116 chirurgiens orthopédiques, 1119 personnels de santé ont été formés en soins primaires de traumatologie, en ophtalmologie, en gestion essentielle de la douleur, en chirurgicale essentielle, en chirurgie sûre, en soins palliatifs, entre autres, 87 personnes ont participé au mentorat.