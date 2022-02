Le Conseil sénégalais des femmes (Cosef) a fait face à la presse ce vendredi 4 février à Dakar, pour exprimer sa satisfaction sur le déroulement des joutes électorales du 23 janvier dernier. Face aux journalistes, elles ont surtout essayé d’inciter les autorités à faire respecter la loi sur la parité homme-Femme dans les instances électives et semi-électives, pendant l’installation des bureaux des Conseils municipaux et départementaux.

Selon Rabiatou Gassama, présidente du Cosef, la loi 2010-11 1 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue Homme-Femme au niveau de toutes les institutions totalement ou partiellement électives ainsi que son décret d’application n°2011-819 du 16 juin 2011, doivent être respectés. Ainsi le Cosef alerte et invite, par ailleurs, les partis politiques, coalitions de partis politiques, entités indépendantes ainsi que les autorités administratives à veiller au respect strict des textes pré cités.

Satisfaits de la bonne tenu des élections locales, Madame Rabiatou Gassama et Cie ont également exprimé toute leur reconnaissance aux femmes candidates ainsi qu’aux membres des organisations de la société civile qui ont soutenu les projets d’accompagnement des candidatures des femmes têtes de listes et des femmes investies à travers les activités menées par le Réseau national de veille et d’alerte et du comité de suivi qui constituent des dispositifs importants pour l’effectivité de la loi sur la parité.