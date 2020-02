Renforcement des bases de l’Apr à Louga: Cheikh Abdou Ndiaye rejoint Moustapha Diop sans condition, sous la bénédiction de Madické Niang

Le ministre chargé de l’industrie et maire de Louga vient de décrocher un gros morceau. Il s’agit de Cheikh Abdou Ndiaye que l’on ne présente plus à l’échelle régionale. Ce qui va servir grandement à l’Apr et à Benno Bokk Yakaar. Chef religieux, coordonnateur de la coalition ‘’Madické 2019’’ et ex-responsable des finances de la Délégation au pèlerinage, ce dernier, après le ‘’dépôt des armes’’

de son ex-dirigeant, qui a choisi de mettre un terme à la pratique de la politique sur «ordre» du Khalife général des Mourides, a parmi toute la panoplie de leaders qui existent dans le ‘’Ndiambour’’, jeté son dévolu sur Moustapha Diop.

Un choix qu’il a fait sans condition, pour continuer à servir ses bases et ses compagnons. Lors de la ‘’ziarra’’ annuelle du village de Touba Ndiaye sis à la commune de Thiamène dépendant de l’arrondissement de Coki, le guide a, devant l’assistance et les autorités, à savoir le gouverneur, le préfet et le sous-préfet, dit tout le bien qu’il savait du ministre Moustapha Diop et émis son intention de le rejoindre dans le cadre de l’Apr.

Tout s’est déroulé devant Me Madické Niang, qui a pris le micro et accordé sa bénédiction pour la collaboration politique entre le ministre-maire et le responsable départemental de sa coalition. L’ex-ministre des Affaires étrangères et ex-Garde des Sceaux s’en est vivement réjoui.