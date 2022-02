Remplacement de Mendy en finale de la Carabao Cup : Une décision qui passe mal en Grande-Bretagne

Stratosphérique ! Voici en un mot -et c’est un euphémisme- comment résumer la prestation d’Edouard Mendy ce dimanche lors de la finale de la Coupe de la Ligue contre Liverpool. Le portier sénégalais a réussi à enrayer toutes les offensives (5 arrêts) des Reds pendant 130 minutes. Mais l’action la plus mémorable de ce match fut le double arrêt face à Naby Keïta et Sadio Mané à la 31e minute. Malgré sa belle performance, Thomas Tuchel a jugé bon de remplacer Mendy par Kepa pour la séance de tirs au but. Mais celui qui devait être le héros du soir est passé à côté. L’Espagnol n’a arrêté aucun des 11 tirs des joueurs de Chelsea. Et pour couronner le tout, il a envoyé son tir au but dans le ciel de Wembley et donné ainsi la victoire au club londonien.

Loin d’imputer la responsabilité à Kepa Arrizabalaga, de nombreux spécialistes du ballon rond anglais pointent du doigt le choix du tacticien des Blues. C’est le cas du consultant de Sky Sport, Jamie Redknapp, qui ne comprend toujours pas la décision de Thomas Tuchel. « J’espère que cela mettra fin aux remplacements de gardiens de but. Edouard Mendy est l’un des meilleurs gardiens de but du monde et vous amenez Kepa à sa place, c’est ridicule. Je n’ai pas aimé son comportement lorsque les pénaltys ont été tirés, puis il a pris l’un des pires pénaltys que l’on n’a jamais vu. Je n’aime pas ça, je ne comprends pas pourquoi Tuchel a fait ce choix. Vous avez l’un des meilleurs gardiens de but au monde, il aurait dû rester dans les cages », a-t-il déclaré après le match.

Même son de cloche pour son collègue Gary Neville qui estime qu’au vu de la prestation du gardien sénégalais lors de ce match, il était plus que légitime qu’il reste dans les buts pour cette séance cruciale. « Ils savent évidemment que Kepa a un excellent record d’arrêts sur penalty, mais je ne le comprends toujours pas. Mendy a été exceptionnel et a fait des arrêts tout au long du match, il a l’ambiance, la sensation, il était chaud », pense-t-il.

Mais ce coup de poker tenté par l’ancien entraîneur du PSG n’en est pas à sa phase expérimentale et a déjà porté ses fruits par le passé. Lors de la finale de la Supercoupe d’Europe entre Chelsea et Villarreal, le portier espagnol avait été préféré à Mendy pour la séance des tirs au but. Kepa avait réussi à détourner deux tentatives des sous-marins jaunes et donner la victoire aux Blues.

Il avait été aussi le facteur X de Chelsea au troisième tour de la League Cup contre Aston Villa en arrêtant un pénalty toujours au cours de la séance des tirs au but.