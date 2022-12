En voici un fait qui relève de l’insolite. Hier, vendredi, des groupes de supporters du Club Africain ont fait irruption à la séance d’entrainement pour tabasser les joueurs.

Le directeur sportif du club Africain, Oussama Sellami, les avait appelé plutôt à venir à l’entraînement pour dialoguer sur la situation du club.

« Supporters du Club Africain, les entraînements sont ouverts, vous pouvez venir demain et on est prêt à vous écouter. On va pas prendre la fuite ou se cacher ailleurs. On sera au parc », avait déclaré Oussama Sellami, dans les colonnes de actucameroun.

Arrivés sur les installations du club, les supporters ont laissé éclater leur colère en raison des prestations et des résultats de l’équipe durant les derniers mois. Devant la situation qui faisait courir de gros risques aux joueurs, il a fallu l’intervention des forces de l’ordre.

Depuis plusieurs semaines, le Club Africain multiplie les contreperformances. Éliminé en demi-finale de la Coupe de Tunisie, au second tour pour la Coupe de la Confédération, le Club Africain reste également sur quatre matches sans victoires, avec uniquement 2 points engrangés.