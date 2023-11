Pour récupérer les biens de son défunt mari, elle présente un faux certificat de mariage

La veuve s’est rendue à la mairie de Grand Dakar où elle a récupéré le document en 2021. Deux ans après, elle reçoit un coup fil de la gendarmerie. En effet, la famille mortuaire accuse la veuve d’avoir usé d’un faux papier de mariage sous le régime de la monogamie pour s’accaparer des biens de son défunt mari.

Interrogée, la jeune dame dit ignorer la provenance dudit certificat. Avant son décès, son époux lui avait indiqué le classeur rouge qu’il garde discrètement tous ces papiers. Malgré ses niveaux d’études, elle dit n’avoir jamais songé à faire un papier d’état civil. C’est ainsi que Nd. Mb. S., employée à la mairie a été interpellée. Face à l’agent enquêteur, elle avoue que le certificat est un faux mais renseigne qu’elle n’avait pas remarqué que le papier a été collé dans le registre sans signature.

Nonobstant ses dénégations bien structurées, les dames ont comparu au tribunal d’instance de Dakar. Poursuivie pour faux et usage de faux, N. Mb. s’est défendu en première et maintient ses propos. Accusé d’avoir indûment délivré un certificat de mariage, Nd. Mb. S. pour sa part, indique que c’est un manque d’attention de sa part. «J’ai vérifié sur le registre avant de délivrer le certificat. J’ai pas prêté attention à l’absence de signature», explique-t-elle.