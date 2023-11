Balla Gaye 2 : Makane Mbengue répond à Aziz Ndiaye

“On attend que Balla Gaye 2 dépose son certificat de guérison pour faire ce qu’on doit faire”. C’est la réponse servie par le fils de Gaston Mbengue, Makane à Aziz Ndiaye.

Dans une sortie au vitriol dans les colonnes du journal spécialisé Sunu Lamb hier, l’ancien promoteur et agent de Balla Gaye 2 a déclaré haut et fort que son poulain n’a pas de contrat et que Makane Mbengue lui doit de l’argent. “Un contrat doit être respecté. Il faut une avance pour le matérialiser. J’ai vu que Makane Mbengue a programmé un face to face entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène. Un combat, même s’il est régularisé au Cng, doit respecter toutes les clauses”, a asséné Aziz Ndiaye.

Il est catégorique : “Tout promoteur qui veut organiser un combat de Balla Gaye 2 doit désormais lui verser l’intégralité ou les 50% de son avance sur cachet ou acompte. Il ne va plus lutter dans les mêmes conditions financières que lors de son combat contre Boy Niang 2, le 1er janvier dernier.”

“Ce qui est clair, c’est qu’on ne fera plus d’arrangements”, avertit-il.