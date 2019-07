Récemment arrêté par la DIC, la Maison d’Arrêt et de Correction de Rebeuss accueille une figure emblématique du journalisme

Arrêté hier par la Division des Investigations criminelles, le journaliste-éditorialiste Adama Gaye a été déféré au parquet.

Il a fait face au procureur et a ensuite été envoyé à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss, annonce la Rfm. Pour rappel, le journaliste-éditorialiste Adama Gaye a été arrêté hier pour avoir diffusé des «écrits contraires aux bonnes mœurs» et des injures envers le président de la République, Macky Sall.