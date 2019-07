Sport : Après la défaite face à l’Atletico Madrid, Zidane exige deux autres joueurs en plus de Pogba !

Le Real Madrid n’a pas bouclé son mercato et Zidane rallonge sa liste à en croire As.

Paul Pogba devrait signer au Real Madrid mais l’opération tarde à se faire. Ce matin, le quotidien Espagnol AS affirme que Zinedine Zidane commence à paniquer après la défaite 7-3 en amical face à l’Atlético de Madrid. A quelques semaines de la reprise, Zizou n’est pas encore satisfait de son effectif et attend encore des renforts.

Selon As, en plus de Paul Pogba, Zidane souhaite encore deux autres recrues au Real Madrid. Le triple champion d’Europe veut d’abord avant tout, Paul Pogba au plus vite. Ensuite, il demanderait un autre milieu de très grande classe. Il pourrait s’agir de Christian Eriksen (Tottenham) ou Donny van de Beek (Ajax). Les deux ont été liés au Real Madrid cet été. Enfin, Zidane souhaiterait une troisième recrue après la grave blessure de Marco Asensio.

Zidane panique à quelques semaines de la reprise

Le média précise qu’en plus de Pogba et d’un autre grand milieu, Zidane voudrait recruter un ailier pour remplacer Asensio et du possible départ de Gareth Bale. Si récemment, le nom de Sadio Mané est évoqué, le Sénégalais ne sera plus une priorité. Car, le quota réservé aux joueurs extra-communautaires est déjà bondé. Vinicius Jr, Eder Militao et Fédé Valverde occupent le quota devant Rodrygo et Kubo qui devront patienter.

Florentino Perez qui a déjà dépensé plus de 300M£ cet été pour Hazard, Jovic,Mendy, Militao, Rodrygo, Kubo pourra t-il signer trois autres grands joueurs avant la fin du Mercato ?

Afriquesport