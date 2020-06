Raoult et El Naschie, deux cas de dérives du fonctionnement des revues scientifiques

Depuis la fin du XVIIe siècle, les nouvelles connaissances scientifiques se diffusent surtout par le biais des revues savantes, habituellement contrôlées par des chercheurs et des chercheuses elles-mêmes regroupées au sein de sociétés savantes, comme la Royal Society de Londres et sa revue fondée en 1665.

La revue est alors gérée par un comité de rédaction qui définit sa politique éditoriale et contrôle le processus d’évaluation et de révision indépendant des articles qui lui sont soumis. Bien qu’il existe de nombreuses revues savantes nationales, leur contenu a généralement une visée internationale, ce qui se reflète dans la composition internationale des comités éditoriaux.

Surtout après la Seconde Guerre mondiale, les revues scientifiques ont crû en nombre et en diversité de manière exponentielle et des entreprises privées y ont vu un marché très lucratif. Des firmes comme Elsevier, Springer ou Wiley sont ainsi devenues des géants de l’édition savante qui monopolisent, peu ou prou, la plupart des revues les plus reconnues au plan international. Tout le travail proprement scientifique y est encore effectué gratuitement par les chercheurs et les chercheuses, mais les profits générés par la vente de ces revues aux bibliothèques universitaires sont privatisés par ces conglomérats.

Tout cela est relativement bien connu. Ce qui l’est moins cependant est le fait que certains individus, parmi les chercheurs, ont aussi compris l’intérêt de proposer à ces géants de l’édition de nouvelles revues savantes qu’ils se proposent alors de gérer pour faire prospérer leur activité et leur domaine de recherche.

Le cas El Naschie

Un exemple d’un tel dérapage, que l’un de nous deux (Y.G.) avait découvert au hasard de ses recherches bibliométriques il y a une quinzaine d’années, concerne l’ingénieur égyptien Mohamed El Naschie qui était rédacteur en chef de la très spécialisée revue de physique théorique Chaos, Solitons & Fractals. Cette revue avait été créée par El Naschie lui-même en 1991 et était alors publiée par le groupe Pergamon, éditeur racheté par Elsevier en 1992.

Nous avions été frappés par le fait qu’El Naschie avait publié, entre 1991 et 2008, près de 269 articles dans cette seule revue, soit plus de 85% de sa production scientifique totale durant cette période. De plus, selon les données du Web of Science, ses articles n’ont à peu près jamais été cités en dehors de la revue elle-même. Nous n’avions pas jugé utile d’alerter le monde savant et avions seulement trouvé le cas curieux. Des scientifiques ont toutefois fini par découvrir le pot aux roses et un scandale éclata en 2008 dans la revue Nature.

Cette année-là seulement, El Naschie avait signé cinquante-trois articles dans Chaos, Solitons & Fractals, soulevant ainsi de sérieux doutes sur son processus d’évaluation. Rappelons ici qu’aucune revue sérieuse ne publie dans une seule année autant d’articles de son rédacteur en chef. Celui-ci y exposait essentiellement les résultats d’une théorie qu’il avait lui-même développée, voulant que l’univers comporte un nombre infini de dimensions. Les spécialistes appelé·es à se prononcer sur cette théorie l’ont qualifiée soit d’incohérente, soit de «numérologie truffée de buzzwords impressionnants».

Face au tollé de protestations soulevé par les scientifiques, Elsevier annonça que El Naschie prendrait sa retraite en 2009 –une façon élégante de le remercier– et qu’un nouveau rédacteur en chef serait trouvé pour relancer la revue sur de nouvelles bases. El Naschie a ensuite poursuivi Nature devant les tribunaux pour diffamation, mais fut débouté en cour en 2012.

Faciliter les publications d’un groupe de recherche

Cet exemple, peu connu, nous éclaire sur des façons de prendre le contrôle d’une revue pour faciliter les publications d’un groupe de recherche. El Naschie l’a fait de manière très visible, et même simpliste, au titre de rédacteur en chef. Toutefois, on peut aussi le faire plus subtilement, sans apparaître officiellement au comité éditorial, mais en faisant partie d’un réseau scientifique local qui domine le comité éditorial et, de fait, contrôle ainsi la revue, via le rédacteur ou la rédactrice en chef et son rédacteur adjoint ou sa rédactrice adjointe.

Une enquête récente de Mediapart a attiré notre attention sur la revue New Microbes and New Infections, dont certaines caractéristiques s’apparentent à celle de Mohamed El Naschie. Nous avons donc effectué une analyse bibliométrique de cette revue, recensée dans la base de données Scopus produite par Elsevier (qui édite aussi la revue). Fondée seulement en 2013 –une période qui voit la multiplication des nouvelles revues par les grands groupes, dans le but d’accroître leurs revenus et de diversifier leur portefeuille savant–, New Microbes and New Infections a publié, au 10 juin 2020, 743 articles.

Ce qui frappe pour une revue affirmant «couvrir presque l’entièreté du monde scientifique» est le fait que les pays qui y publient le plus sont les suivants: France (373), Arabie saoudite (115), Iran (48), Sénégal (46), Italie (44). Suit une queue de pays contribuant avec très peu d’articles depuis la création de la revue.

La France représente donc 50% du total des articles, alors que ce pays n’a produit qu’environ 7% des publications mondiales en virologie entre 2013 et 2020, contre 41% pour les États-Unis. Ainsi, contrairement à ce que suggère le contenu de la revue New Microbes and New Infections, la France est loin de dominer le champ international de l’étude des microbes et des infections virales.

Penchons-nous à présent sur ces publications françaises. On observe d’abord que 337 contiennent au moins une adresse institutionnelle de chercheurs et chercheuses basées à Marseille, soit 90% du total français. En augmentant la focale, on trouve ensuite que 234 publications, soit les deux tiers, sont cosignées par le chercheur Didier Raoult.

On observe aussi une montée en puissance rapide de cet auteur dans la revue: d’un seul article publié l’année de naissance de la revue en 2013, il passe à un pic de 77 articles pour la seule année 2017. En date du 10 juin, il en compte déjà 12 en 2020, alors que l’année n’en est qu’à sa moitié. Par ailleurs, le rédacteur en chef adjoint de la revue, Pierre-Edouard Fournier, y compte également 170 publications.