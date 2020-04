Les habitants du quartier Pikine Boubou de la commune de Thiaroye Gare ne dorment plus que d’un seul oeil. Pour cause, la défection de deux cas testés positifs au Coronavirus. Il s’agit d’un émigré du nom de S. B. et de son épouse.

Des sources de L’As signalent que l’émigré et sa femme sont internés à l’hôpital de Diamniadio. Mais, leurs contacts, qui sont au nombre de six, dont une domestique et un enfant, sont en quarantaine dans un hôtel de la place en attendant les tests.