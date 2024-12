Radiation de Barthélémy Dias : Déthié Fall ne siégera pas à l’Assemblée

Après la radiation de Barthélémy Dias de l’Assemblée nationale, les spéculations sont allées bon train sur son successeur. Pressenti du fait de sa position sur la liste de la coalition Samm Sa Kaddu, Déthié Fall n’occupera pas le siège laissé vide par le maire de Dakar.M. Fall, qui a soutenu PASTEF lors des législatives, l’a fait savoir dans un post que nous publions in extenso.

Chers compatriotes,

Suite à la radiation prononcée par l’Assemblée Nationale de la tête de liste SAM SA KADDU, ma position sur la dite liste passe. Devant le peuple sénégalais auquel mon attachement est connu de tous, j’avais pris l’engagement que j’allais remettre ce poste s’il me revenait du fait de ma démission de cette coalition et de mon soutien à la liste Pastef dirigée par le Président Ousmane SONKO.

Je tiens donc à respecter la parole donnée qui m’est très chère. Ainsi je démissionne du poste de député tout en souhaitant un excellent mandat aux parlementaires et au Président de l’Assemblée Nationale à qui je transmets également mes très sincères félicitations. Je renouvelle tout mon soutien au Président de la République Bassirou Diomaye FAYE et au Premier ministre, Président de Pastef Ousmane SONKO avec qui j’ai partagé tous les combats politiques de ces trois dernières années pour la démocratie et les libertés avec tous les sacrifices possibles. Ensemble pour une réussite de la mission .

JUB – JUBAL – JUBBANTI Cordialement

Déthié FALL, Président du PRP