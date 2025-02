Rapport Cour des Comptes : Déthié Fall demande au peuple sénégalais de rester très...

Dans un post publié sur sa page Facebook, Dethié Fall réagit avec désarroi au rapport de la Cour des comptes, dénonçant un pillage des ressources publiques alors que l’opposition subissait répression et calomnies. Il souligne que ces révélations confirment, en pire, les mises en garde du Premier ministre Ousmane Sonko.

Texte in extenso :

Chers compatriotes,

suite à la publication du rapport de la cour des comptes, nous constatons le cœur meurtri qu’au moment où ils nous attaquaient, violentaient, barricadaient, calomniaient, gazaient, emprisonnaient, ils pillaient en même temps nos maigres ressources.

Ces chiffres viennent de confirmer et en pire les sorties du Premier Ministre Ousmane Sonko sur la quetion.

Nous rappelons que le Sénégal était dernièrement classé parmi les 25 pays les plus pauvres du monde et par conséquent nul ne doit se permettre de tels abus sur les deniers publics.

Nous soutenons les autorités dans leur démarche de recherche de la vérité dans la transparence et les encourageons à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les auteurs soient identifiés, traqués et livrés à la justice afin que ces crimes financiers soient sévèrement punis.

Nous demandons également au peuple sénégalais de rester très patient et plus que jamais mobilisé derrière le Président de la République et le Premier ministre pour un Sénégal enfin Souverain, Juste et Prospère.

Dethie Fall

Président PRP