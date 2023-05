Racisme dans le milieu du sport: Demba Ba encourage Vinicius Jr et…

“Si les joueurs et le personnel veulent arrêter un match de football, aucun arbitre sur terre ne peut l’empêcher. Il suffit de le faire. Courage Vinicius Junior. Prends tes responsabilités jeune frère“, a notamment posté l’ancien de Chelsea sur Twitter.

La victime a pesté sur Twitter quelques heures après cet nouvel incident. “Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La Ligue pense que c’est normal, la Fédération aussi et les adversaires l’encouragent. Je suis vraiment désolé. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd’hui aux racistes. Une belle nation, qui m’a accueilli et que j’aime, mais qui a accepté d’exporter l’image d’un pays raciste dans le monde. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d’accord, mais aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n’ai aucune défense. Je suis d’accord. Mais je suis fort et j’irai jusqu’au bout contre les racistes. Même si je dois aller loin d’ici“, a-t-il réagi avec virulence.

Pour rappel, l’attaquant merengue a été la cible privilégiée des attaques racistes cette saison. La dernière date d’hier lors du déplacement du Real à Valence. Un vrai coup de sang.

🚨🎙️ Carlo Ancelotti: "Vinicius no longer wanted to play and I told him he was right. I told the referee to stop the game. La Liga has a big problem. It was a whole stadium calling him "monkey", not just one person. The game should have stopped immediately.” pic.twitter.com/WCPKU29MLb

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 21, 2023