Rachat de Chelsea: Lewis Hamilton et Serena Williams... prêts à investir

Le sextuple champion du Monde de Formule 1 et l’ex-numéro 1 mondiale de tennis soutiennent l’une des offres de rachat des Blues.

Le club londonien a attiré plusieurs investisseurs ces dernières semaines. Actuellement, selon les informations publiées par les médias britanniques, trois offres seraient encore en lice pour reprendre les Blues, vainqueurs de la dernière édition de la Ligue des champions.

Parmi elles, une fait l’actualité ce jeudi. C’est celle menée par Sir Martin Broughton, ex-président de Liverpool et de British Airways. La raison ? Deux des plus grands sportifs de l’histoire ont rejoint son consortium. En effet, d’après les révélations de Sky News, Lewis Hamilton et Serena Williams auraient promis chacun d’investir 10 M£, soit un peu moins de 12 M€, pour participer au rachat de Chelsea.

Toujours à en croire Skysports, qui relaye les propos d’une source proche du groupe, l’ajout du sextuple champion du Monde de Formule 1 et de l’ancienne numéro 1 de tennis dans le consortium constitue «une décision d’investissement sérieuse en raison de leur expérience dans la création de marques sportives mondiales».

Néanmoins, la volonté de Lewis Hamilton de participer au rachat de Chelsea a de quoi surprendre, lui qui est connu pour être un fan du rival londonien Arsenal. En outre, il est important de souligner que ce n’est pas la première fois que des légendes du sport s’intéressent à des clubs de football. Pour preuve, LeBron James, l’increvable ailier des Los Angeles Lakers, et considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du basket-ball, est actionnaire de Liverpool depuis plus d’une décennie.