Premier League – J29 retard : Arsenal reçoit cet après-midi Chelsea de Nicolas Jackson (19h00 GMT)

Les deux clubs phares de Londres, Arsenal et Chelsea s’affrontent ce mardi 23 avril en match comptant pour la 29ᵉ journée retard de Premier League à 19h00 (GMT). Éliminés en demi-finales de la FA Cup par Manchester City, Nicolas Jackson et ses coéquipiers chercheront à infliger aux Gunners leur 6ᵉ défaite en championnat.

Leader Premier League avec 1 match de plus que Manchester City, le club dirigé par le technicien espagnol, Mikel Arteta, Arsenal, va recevoir à l’Emirates Stadium Chelsea (9ᵉ, 47 points) de l’international sénégalais, Nicolas Jackson. Protégés de Mauricio Pochettino feront tout pour s’offrir ceux d’Arteta dans leur propre stade. Mais, ce derby de Londres s’annonce difficile, car les Gunners n’ont plus droit à l’erreur s’ils souhaitent finir champions d’Angleterre, pareil pour les Blues qui luttent pour une place européenne. Lors de sa dernière sortie en Premier League, Arsenal avait battu (2-0) Wolves et cherchera à enchaîner avec une nouvelle victoire face à un Chelsea qui avait corrigé (6-0) Everton lors de son dernier match en championnat.

Décevant face à Manchester City en demi-finale de la FA Cup, l’attaquant sénégalais de 22 ans, Nicolas Jackson cherchera de se rattraper dans ce derby contre Arsenal. Il fera tout pour aider son club à infliger à Martin Ødegaard et ses coéquipiers leur 6ᵉ revers de la saison en Premier League.

Pour rappel, lors de la première manche, les deux clubs avaient fait match nul (2-2, 9ᵉ j.), le 21 octobre 2023. Chelsea avait mené (2-0), mais les Gunners avaient réussi à égaliser dans les 15 dernières minutes de la rencontre, grâce aux buts de Declan Rice et de Leandro Trossard.