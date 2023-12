Qualifications Can féminine : Sénégal/ Égypte, les Lionnes pour prendre une bonne option

Dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations féminines Maroc 2024, l’équipe nationale féminine du Sénégal affronte celle de l’Égypte ce jeudi 30 novembre 2023 à 17h00 au stade Lat Dior de Thiès.

Les protégées de Mame Moussa Cissé sont très attendues cet après-midi pour prendre une bonne option avant la manche retour prévue le 5 décembre au Caire.

Avec le retour de la gardienne de but Tening Sène et la bonne forme des attaquantes Mama Diop (Olympique de Marseille) et Hapsatou Malado Diallo (Eibar), les Lionnes sont bien outillées pour prendre une avance décisive en vue de la qualification. Les rencontres entre le Sénégal et l’Égypte étant maintenant très particulières depuis la victoire à la Can 2021 et la qualification à la Coupe du monde, les coéquipières de Mbayang Sow devront hausser leur niveau de jeu pour sortir vainqueur de cette double confrontation.