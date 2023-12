Les raisons de la plainte des tidianes contre Oustaz Oumar Sall

Le procès opposant les disciples tidianes et Oustaz Oumar Sall est prévu le vendredi 1er décembre au tribunal de grande instance de Dakar. En ce sens, le collectif des plaignants contre le prêcheur a tenu une conférence de presse afin de revenir sur les raisons qui les ont poussés à porter plainte contre le prêcheur.

« Oumar Sall, dans ses prêches, ne cesse de s’attaquer aux fondements de la tariqa tidiane et à ses guides », fustige-t-il. La preuve, explique Issa Faye, « dans plusieurs de ses vidéos, il affirme que Cheikh Ahmed Tidiane Cherif était un chrétien et s’appelait Michel, que les assemblées de zikr (Hadratoul Jumma, Wazifa) sont des ‘thiakhane’, que les disciples tidianes ne faisaient pas l’appel à la prière de Takkussan sur interdiction des djinns, que les marabouts sont des bordels qui sont considérés comme des surhumains et d’autres faits encore plus graves », liste-t-il.Cependant, la goutte qui a fait déborder le vase de la colère des disciples tidianes, qui ont déposé plus de 12 plaintes contre Oustaz Sall, ce sont ses propos sur la hadaratoul djouma et la wazifa qu’il taxe de folklores ne sont que des provocations et offenses de trop pour que les fidèles blessés dans leur foi décident de faire cesser ces blasphèmes.

Par ailleurs, le collectif des plaignants précise que leur objectif était de faire cesser les attaques contre la tariqa par M. Sall. D’ailleurs, des médiations ont été menées par des hommes de paix. Mais ces derniers n’ont pas réussi à le raisonner.

Fort de ce constat, « nous demandons à la justice d’appliquer rigoureusement la loi contre ce fossoyeur de la paix et du vivre-ensemble dans notre cher Sénégal », invite El Badou Gning.

À en croire le collectif des plaignants contre Oumar Sall, le wahabisme et ceux qui l’animent constituent une menace réelle pour notre modèle social fait de tolérance et d’entente confrérique, sinon confessionnelle. « Il est clair que cette idéologie a pour mission de semer le chaos et par-delà de fissurer le tissu social de notre pays. C’est un groupe adepte des attaques contre nos valeureux guides religieux. Leurs différents panels et chaînes de diffusion numériques inondent la toile de méchancetés inouïes et de haine indescriptible contre des musulmans à qui ils destinent l’enfer. On se rappelle récemment la sortie d’un des leurs qui a attaqué violemment le guide des layènes, ce qui lui a valu une incarcération depuis lors », indique-t-il.

Avant de poursuivre : « Coutumier des faits, ce groupuscule est dans une défiance manifeste et cherche à déstabiliser le Sénégal comme d’ailleurs ils ont réussi à le faire partout où ils se sont implantés. Compte tenu de tout cela, il est évident que ce ras-le-bol exprimé dans cette plainte des talibés tidianes sonne comme un appel à la dénonciation d’un phénomène dangereux pour la nation sénégalaise ».

Il espère ainsi que ce procès qui s’annonce mettra un terme à l’intolérance, à la propagation de la haine contre les soufis et à l’offense. Qu’il condamnera sans équivoque l’outrecuidance et l’indiscipline d’Omar Sall et, par-delà sa personne, tous les prédicateurs propagateurs de la haine qui menacent notre modèle religieux. Sans être de la même confession, le respect de l’autre et de ses principes fondamentaux reste la conduite de tous les jours.

À noter que le prêcheur a été arrêté depuis le 17 novembre suite à des plaintes déposées par plusieurs personnes et associations affiliées à la tariqa tidiane.