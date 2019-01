Quand Kim Kardashian offre des sacs Louis Vuitton à 1000 dollars à Stormi, onze mois, et toutes ses nièces !

Rien n’est trop beau pour les Kardashian. Pour le début de l’année 2019, Kim Kardashian Kanye West. Des modèles miniatures noirs aux lettres colorées, avec le célèbre sigle « LV ». Le prix du sac de la célèbre marque de maroquinerie ? Environ 1000 euros !

Kim Kardashian a fièrement annoncé son achat sur Instagram, partageant une photo des huit sacs achetés au Japon. Qui sont les heureuses élues ? Chicago et North, les filles de Kim et Kanye West, True, fille de Khloé Kardashian et Tristan Thompson, Dream, la fille de Rob Kardashian et Blac Chyna, Penelope , fille de Kourtney Kardashian et Scott Disick, et enfin Stormi, fille de Kylie Jenner et Travis Scott. Mais pour qui sont donc les deux sacs restants, comme l’a souligné une internaute sur Twitter ? « Oh attendez, j’en ai gardé un pour moi et un autre supplémentaire pour au cas où, plus tard », a déclaré avec humour Kim Kardashian.

Et le cadeau a fait son effet sur Stormi Scott, qui fêtera son premier anniversaire le 1er février prochain, comme l’a dévoilé Kylie Jenner dans une adorable vidéo où on voit la petite fille s’emparer de l’anse du sac.