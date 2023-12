Présidentielle 2024 : Sidiki Kaba tient à rassurer les acteurs pour une bonne organisation de l’élection

Pour la présidentielle de 2024, le ministre de l’Intérieur, un des principaux organisateurs du scrutin a tenu à rassurer ce jeudi, les acteurs quant à une bonne organisation de l’élection. Sidiki Kaba s’engage à travailler de manière inclusive. D’après lui, aucun acteur ne sera laissé en rade.

« Les rendez-vous électoraux réguliers qui rythment notre démocratie ont fini de hisser encore plus haut notre pays. Leur bonne organisation, reconnue par tous les acteurs notamment la société civile et les observateurs a confirmé le dynamisme et nos valeurs démocratiques », a déclaré Me Sidiki Kaba lors de la cérémonie de décoration des agents du ministère de l’Intérieur.

Le 25 février 2024, poursuit-il, les « Sénégalais iront aux urnes pour élire leur président. Et dire qu’il voudrait, en sa qualité de ministre en charge des élections, rassurer les Sénégalais, que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que l’organisation de l’élection présidentielle se déroule dans d’excellentes conditions ».

D’ailleurs, le ministre en charge des élections invite chaque acteur à s’y investir dans un environnement social apaisé. Selon lui, ce qui renforcera en définitive le « statut de notre pays comme modèle de démocratie majeure. Je serai à l’écoute de tous les artisans de la paix, porteurs d’initiatives, pour une paix durable ».