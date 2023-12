Légitimité et légalité en matière électorale : Le Conseil constitutionnel est obligé de faire le choix de la légitimité ( Par Amadou BA)

Nonobstant la légalité irréfragable de la candidature de Ousmane Sonko…..

l’une des rares domaines juridiques où le combat entre légalité et légitimité tourne en faveur de cette dernière.

c’est devenu un lieu commun, presque une lapalissade que de reconnaître la consécration du principe selon lequel l’élection présidentielle et la rencontre entre un homme et son peuple.

il n’est mentionné nulle part que l’élection serait entre le candidat et la constitution. Voilà ce qui marque de façon indélébile le caractère profondément populaire de l’élection présidentielle.

La constitution ne s’y est pas trompé en affirmant que la appartient exclusivement au peuple; et qu’aucun corps politique administratif ou judiciaire ne peut sans n’approprier l’exercice.

Notre charte fondamentale rappelle par ailleurs que le suffrage est uniquement universel. Autrement dit, c’est seul le peuple, dans son entièreté, réuni en assemblée à travers les différentes échanges électorales qui fonde les pouvoirs de coercition des gouvernants et l’obéissance légitime du peuple aux lois édictées par les élus.

Le conseil constitutionnel ne peut, pour des raisons de sincérité du scrutin et de légitimité du suffrage, ignorer une majorité de l’électorat qui manifeste au quotidien son adhésion à la candidature de Ousmane Sonko.

Pour preuve, personne n’a jamais vu, dans aucun pays, un Président ou député élu emprisonné. Il est toujours IMMÉDIATEMENT libéré; par le suffrage universel est au dessus du commandement des juges (jurisprudence abondante du Conseil constitutionnel lui-même).

Le conseil aura, à travers des images et des vidéos des investiture du 30 décembre, de mesurer toutes sa responsabilité devant l’histoire en créant les conditions d’une élection inclusive populaire et légitime.

©️ Amadou Ba