Guerre médiatique : Les occidentaux pris la main dans le sac (Par Cheikh Oumar TALL)

Le monde islamique est heureux de signaler aujourd’hui qu’il y a un grand changement. Non seulement le Niger a gagné, il a relevé le défi contre les occidentaux. Mais les observateurs épris de paix et de justice aussi que la oummah islamique a gagné. Si on prend l’exemple de la guerre entre Israël et leHamas, cela fait plus de deux mois maintenant. Malgré le soutien des Américains, de la France, du Royaume Uni, de l’Allemagne etc., cette coalition miliaire a échoué face au Hamas qui est un simple mouvement de libération islamique.

En 1967, lors de la guerre de 6 jours, opposant Israël et la coalition de beaucoup de pays arabes comme l’Egypte de Nasser, l’Irak de Saddam Hussein, la Syrie de Hafez Al Assad, la Jordanie, le Liban etc., Israël avait gagné cette guerre en annexant beaucoup de territoires arabes dont le Sinaï égyptien, le mont Golan syrien et une bonne partie de la Cisjordanie et du Sud Liban. Cette guerren’avait duré que 6 jours, évidement grâce au soutien militaire des américains. Même la guerre de 1973, appelée la guerre de Kippour, Israël avait gagné cette coalition de pays arabes en quelques jours, toujours avec l’appui des Américains.Mais cette fois-ci, en 2023 malgré le soutien colossal des occidentaux, particulièrement des Américains, Israël a perdu la guerre face au Hamas qui se réclame de l’Islam pour combattre un ennemi usurpateur de terres, un oppresseur. C’est pourquoi on peut dire sans risque de se tromper que la oummah islamique a gagné à la fois au Niger contre la France soutenue par les Nations Unies téléguidées par les Américains. Mais aussi la oummah islamique a gagné face à Israël.

Ce qui fait surtout plaisir, c’est que les occidentaux avaient fomenté des concepts vides de sens, mais pleins de haine contre l’islam. Ils ont créé des mouvements ou des groupes terroristes qu’ils ont armés et financés. C’est le cas de BokouHaram qui sévissait au Nigeria, au Mali et au Burkina, de Daesh, du Groupe Etat Islamique etc.

Il ne sera jamais assez de rappeler que Hilary Clinton, ancienne première dame de l’administration américaine et ancien secrétaire d’Etat américain, donc une forte personnalité, qui n’est pas n’importe qui, avait avoué, malgré elle, que ces groupes terroristes sont créés, financés et armés par les Américains, par les occidentaux. Dans leur lutte contre l’islam, les occidentaux avaient deux objectifs: d’abord semer le chaos dans les pays islamiques,qui regorgent d’énormes ressources dans leur sous-sol, en terrifiant les populations, ensuite diaboliser l’islam pour mieux le combattre. Voilà pourquoi les occidentaux appelaient les mouvements qu’ils avaient créés de groupes terroristes-djihadistes ou groupes terroristes-islamistes. Avec ce chaos, les occidentaux en profitaient pour extraire frauduleusement ou piller les ressources de ces pays islamiques.

Présentement, avec le déroulement des opérations sur le terrain, au Mali, au Niger et au Burkina, les observateurs se sont rendu compte qu’il y a un nouveau langage. On ne parle plus de groupe djihadiste ou islamiste. Mais les autorités maliennes, nigériennes et burkinabées ont découvert, après enquête et constat, qu’il s’agit plutôt de groupes terroristes mercenaires, recrutés, formés, équipés et financés par les occidentaux. C’est pourquoi quand le ministre malien des Affaires étrangères lisait le communiqué pour informer de la libération de Kidal, il n’a pas parlé de djihadistes ou d’islamistes. Il ne parlait que de groupes terroristes, ce qui est vrai.