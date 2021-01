Présidentielle 2024 : “Même gracié, Rien n’empêche à Khalifa d’être candidat”, Ngouda Mboup

“En droit, on dit que toute inéligibilité doit être interprétée de façon stricte. C’est la raison pour laquelle, on dit qu’il n’y a pas d’inéligibilité sans texte, ni d’inéligibilité au delà des textes…”, a d’emblée soutenu l’enseignant-chercheur de droit public à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Univer­sité Cheikh Anta Diop de Dakar.

A en croire Ngouda Mboup, dans un Etat de droit, seul le juge peut prononcer une inéligibilité. Et dans ce cas, la loi le fait de façon automatique. Avec Karim Wade, ils ont tous les droits civiques et politiques. Autrement dit, le juge n’a pas prononcé la déchéance pour eux.

Ils ont même la possibilité de demander le relèvement de la peine en allant directement s’inscrire sur les listes électorales… “Même gracié, rien n’empêche à Khalifa Sall d’être candidat en 2024.”